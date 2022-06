Utviklingsministeren la ned blomster ved minnestedet for Oslo-skytingen: – En kamp som skal vinnes

– Nå skal politiet få gjøre sin jobb, men uansett hva som kommer fram under etterforskningen, så gir dette oss styrke og mot til å fortsette kampen for de grunnleggende verdiene som gjør samfunnet vårt godt, sier utviklingsminister og nordisk samarbeidsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) til NTB.

Blomsterhav

Omgitt av blomster i krysset ved Rosenkrantz gate og Kristian IVs gate var Tvinnereim sammen med resten av de nordiske samarbeidsministrene.

Danskenes samarbeidsminister Flemming Møller Mortensen, den finske ministeren Thomas Blomqvist, Islands samarbeidsminister Guðmundur Ingi Guðbrandsson, samt Sverige og Ålands Anna Hallberg og Annette Holmberg-Jansson deltar denne uken på et todagers møte i Halden. Ifølge Tvinnereim var det kollegene som ønsket å ta turen inn til hovedstaden for å vise sin støtte.

– De tok kontakt i helgen og sa at de ønsket å uttrykke sin solidaritet, og det synes jeg er en fin gest, sier hun.

Flere nordiske samarbeidsministrene la ned blomster ved minnestedet for hendelsen i Oslo i helgen. Fra venstre: Guðmundur Ingi Guðbrandsson, Anne Beathe Tvinnereim, Thomas Blomqvist, Trade Anna Hallberg, Flemming Møller Mortensen og Annette Holmberg-Jansson. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

En kamp som skal vinnes

Samarbeidsministrene er ikke de første til å vise sin solidaritet ved å legge ned blomster til dem som er berørt av helgens angrep. I kjølvannet av angrepet er det skapt et blomsterhav i Oslo sentrum.

– Dette er en kamp som skal vinnes. Blomsterhavet er et uttrykk for at hele Norge står sammen for å gi støtte og mot til dem som har det verst akkurat nå, sier Tvinnereim.

Det var natt til lørdag 25. juni at det ble løsnet skudd ved utestedene Per på hjørnet og London pub, som er populært blant skeive, på C.J. Hambros plass ved Oslo tinghus. Skytingen startet i 1.15-tida, og gjerningsmannen ble pågrepet av politiet klokka 1.19. To personer døde under angrepet.

Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen. Det samme ble Pride park og andre arrangementer i forbindelse med Oslo Pride.