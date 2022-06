Bakteppet for møtet er de fire personene som omkom i trafikken i helgen – to på E6 i Bardu og to i en MC-ulykke på fylkesvei 450 Rage i Gjesdal.

– Dette er mye mer enn tall og statistikk. Det handler om mennesker og skjebner. Om familier og lokalsamfunn som blir berørt og preget, sa veidirektør Ingrid Dahl Hovland i en pressemelding søndag.

Ulykkesstatistikken til Statistisk sentralbyrå viser samtidig en negativ trend de siste månedene. 46 personer har i perioden januar til og med mai omkommet i trafikken. Hvorav 13 og 21 personer omkom i april og mai. Så langt i juni har 14 personer omkommet i trafikken. Det bringer tallet på omkomne i trafikken til 60 så langt i 2022.

Sammenligner en tallene så langt i år med samme periode i fjor, var det 31 personer som omkom i trafikken.

Med på møtet, som finner sted mandag ettermiddag, er de mest sentrale aktørene bak Tiltaksplan for trafikksikkerhet på vei. Det innebærer Samferdselsdepartementet, Trygg Trafikk, Politiet/Utrykningspolitiet og Kommunesektorens organisasjon/fylkeskommunene, opplyser Statens vegvesen til NTB mandag.

– Hensikten er å samle de største aktørene til et felles krafttak mot trafikkdøden, opplyser Vegvesenet.