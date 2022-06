– NFO kommer i løpet av dagen til å kontakte NHO Luftfart der vi vil fremlegge en skisse til løsning basert på at vi reduserer vårt lønnskrav betydelig mot at vi får beholde fagforeningsretten for teknikere i administrativ stilling og teknikere under utdanning, skriver organisasjonssekretær Arne Persson Normann i NFO i en pressemelding.

Natt til søndag trådte NHOs lockout i kraft, noe som betyr at NFOs 450 flyteknikere ikke får lov til å komme på jobb. Til tross for gjentatte samtaler og meklingsforsøk har man ikke klart å finne fram til en løsning.

Flyteknikere gikk til streik lørdag 18. juni etter at meklingen ble brutt på overtid. Stridens kjerne har vært flyteknikernes krav om 60 kroner mer per time, som tilsvarer en lønnsøkning på 17 prosent. Det mener NHO er urealistisk høyt.

– Klar til å forhandle

Partene møttes til ny mekling torsdag og fredag i forrige uke, men meklingen endte uten resultater. Siden har det ikke vært kontakt mellom partene.

– Hvis NFO er villig til å ta opp igjen forhandlingene på en konstruktiv måte med realistiske krav, er NHO Luftfart klar til å forhandle, sier NHO Luftfart-sjef Torbjørn Lothe i en pressemelding mandag formiddag.

Han sier de foreløpig ikke har mottatt noen henvendelser fra NFO, og at de derfor ikke vet hva NFO ser for seg som en løsning på konflikten.

– Vi har ikke hørt fra NFO siden de avslo meklerens forslag til løsning fredag. Hvis vi får en henvendelse fra NFO med forslag til løsning, vil vi vurdere dette. NHO Luftfart ønsker å finne en løsning på streiken som har rammet flytrafikken i hele landet. Vi ser positivt på at NFO signaliserer at de ønsker en løsning, sier Lothe videre.

Administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart sier at de står klare til nye forhandlinger med NFO. Foto: Javad Parsa / NTB

Ambulanseflyene går som normalt

Mandag går alle ambulanseflyene som normalt, og beredskapen er ikke påvirket av lockouten, opplyste kommunikasjonsrådgiver Elin Åsbakk Lind i Luftambulansetjenesten til NTB.

Ambulanseflyene ble inspisert noen timer før lockouten trådte i kraft, og etter dette vil flyene nå sjekkes hver tredje dag. Uten teknisk sjekk vil det være snakk om kort tid før ambulanseflyflåten står på bakken, skriver Luftambulansetjenesten i en pressemelding. Det finnes en svært begrenset teknisk kapasitet i tjenesten, opplyser de.

I det øyeblikket konflikten setter liv og helse i fare, kan regjeringen gripe inn. Arbeidsdepartementet vil da avslutte arbeidskonflikten i en såkalt tvungen lønnsnemnd, hvor lønnsoppgjøret avgjøres av en egen nemnd.

Arbeidsdepartementet opplyste til NTB mandag morgen at de følger med på konflikten.

– I den forbindelse innhentes nødvendig informasjon fra Helsetilsynet. Det er vanlig rutine i en arbeidskonflikt som dette, skriver departementet i en epost.

– Strammet seg til

En lang rekke flygninger har blitt kansellert den siste uka, og situasjonen utvikler seg og eskalerer fra time til time. Flyselskapene har bedt passasjerene om å møte opp som vanlig med mindre de får beskjed om at flyet er kansellert.

Mandag er godt over 200 avganger kansellert, ifølge VG.

Widerøe har stanset de korteste avgangene på kortbanenettet fram til mandag ettermiddag, selv om de vil forsøke å gjennomføre enkelte avganger ut og inn fra de store flyplassene ut til kortbanenettet.

Passasjerer som blir rammet, vil få dekket alternativ transport innenfor rimelighetens grenser. Selskapet dekker også hotellutgifter dersom passasjerene er nødt til å overnatte, opplyser kommunikasjonssjef Catharina Solli i Widerøe til NTB. Det er ekstrem pågang på selskapets kundeservice, og Solli viser til informasjon om passasjerenes rettigheter på hjemmesidene.

– Det har strammet seg til gjennom helgen, og vi har kalt inn alt vi har av ekstravakter. Dette går ut over passasjerene, noe vi synes er leit og vondt. Vi får bare håpe at det som foregår, snart er over slik at vi kan begynne å tenke sommerferie, sier hun.