Ikke rettsmøte om varetekt for terrorsiktede Zaniar Matapour

Den terrorsiktede norskiraneren har allerede varslet at han vil samtykke til politiets begjæring om varetektsfengsling. Retten har derfor kommet til at det ikke er nødvendig å behandle spørsmålet i et rettsmøte.

Oslo politidistrikt har så langt ikke opplyst hvor lenge de vil be om at Zaniar Matapour (43) blir varetektsfengslet, men etter det NTB forstår er det trolig snakk om fire ukers varetekt under de strengeste restriksjonene loven tillater. Det er også vanlig i slik saker at siktede blir begjært holdt i full isolasjon i minst to uker.

Matapour er siktet for drap, drapsforsøk og terror etter å ha åpnet ild mot to utsteder og et gatekjøkken i Oslo sentrum natt til lørdag. To menn ble drept og over 20 skadd i skytingen. En av teoriene politiet jobber etter, er at skytingen var hatkriminalitet rettet mot homofile.

Matapours forsvarer, advokat John Christian Elden, har så langt ikke besvart NTBs henvendelser. Han advarer imidlertid i en SMS til TV 2 mot å trekke forhastede slutninger om motivet for skytingen.

De to mennene som ble drept, befant seg på puben Per på hjørnet. At drapene skjedde her og ikke på nabopuben London, som ofte frekventeres av homofile, kan tyde på at handlingene ikke nødvendigvis skyldes hat mot homofile, ifølge forsvareren.

– Det er viktig at ingen trekker slutninger opp mot hatkriminalitet eller terror før saken er etterforsket, skriver Elden.