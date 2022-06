Fengslingsmøte for siktede etter Oslo-skyting

Oslo-politiet har opplyst at det blir fengslingsmøte for draps- og terrorsiktede Zaniar Matapour (43) mandag. Ifølge politiet har siktede samtykket til at møtet skal foregå som såkalt kontorforretning. Matapour har ikke latt seg avhøre av politiet. Politiet prøvde igjen søndag, men det ble avbrutt etter en drøy halvtime.

Foreløpig 123 innstilte flygninger

Arbeidskonflikten for flyteknikerne er ennå ikke løst, og ifølge VG er det så langt meldt inn 123 innstilte avganger. Widerøe sliter mest og avlyser 104 planlagt avganger. SAs og Norwegian avlyser henholdsvis 17 og 2 avganger mandag.

Solidaritetsmarkering på Rådhusplassen

De skeive organisasjonene inviterer til en felles solidaritetsmarkering på Rådhusplassen mandag klokka 19.30. Arrangementet på Rådhusplassen skjer etter skytingen natt til lørdag og fordi den skeive bevegelsen har et behov for å samles. Det vil bli musikalske innslag og taler, og folk oppfordres til å ta med seg flagg og de parolene de hadde tenkt å gå i Pride-toget med lørdag.

Stoltenberg holder pressekonferanse

I forkant av Nato-toppmøtet i Madrid denne uka holder Natos generalsekretær Jens Stoltenberg en pressekonferanse. Tirsdag til torsdag samles stats- og regjeringssjefer fra alliansens 30 medlemsland til toppmøte i den spanske hovedstaden. Innad i Nato er det knyttet forventninger til at Tyrkia og de to nordiske Nato-søkerlandene vil sette seg ned igjen enten før eller underveis i toppmøtet for å finne en endelig løsning på den fastlåste situasjonen.

ESB-sjefen taler

Den europeiske sentralbanken holder mandag og tirsdag sitt årlige forum om utfordringer i pengepolitikken. Sjefen for den europeiske sentralbanken Christine Lagarde taler mandag klokka 20.30.

Wimbledon-turneringen starter

Første dag i Grand Slam-turneringen Wimbledon. Norske Casper Ruud er tredjeseedet og skal møte den spanske tennisveteranen Albert Ramos-Viñolas i 1. runde. Nordmannen har møtt Ramos-Viñolas fire ganger tidligere, og han har bare slått ham én gang. Det skjedde i grusturneringen i Santiago, Chile i 2020, der Ruud gikk helt til topps.