Zelenskyj ber belarusere ikke involvere seg i krigen



Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj ber belaruserne ikke la seg bli dratt inn i russernes krig mot Ukraina. I en tale søndag henvendte han seg til folket i nabolandet Belarus og sa de ikke trenger å bli slaver og kanonføde, selv om Russland har lagt opp til det.

– Dere trenger ikke å dø, sa han og la til at belaruserne ikke må la andre ta beslutninger for Belarus.

DNB tapte milliardsøksmål – tror de vinner ankesaken

DNB har tapt en skattesak om rentefradrag i milliardklassen knyttet til to filialer i utlandet. Skatteetaten mener banken urettmessig har ført fradrag for renter på interne fordringer. Etter en inntektsjustering, ble skatteregningen 1,7 milliarder kroner større, skriver Finansavisen. Banken gikk til sak, men Oslo tingrett mener skattevedtaket er riktig. DNB mener dommen er uriktig og tror de vil vinne når de anker.

Russland misligholder utenlandsgjeld

Russland klarte ikke å betale et avdrag på utenlandsgjelden innen fristen søndag og har dermed misligholdt gjelda for første gang på et hundreår.

Flere medier, blant dem Bloomberg og BBC , skriver at Russland ikke klarte å foreta en rentebetaling på 100 millioner dollar som hadde forfall søndag. Russland har pengene og er villig til å betale, men sanksjonene etter invasjonen av Ukraina gjør det umulig å få overført pengene til de utenlandske kreditorene.

Britisk journalist bisatt i Brasil

Familie og venner tok avskjed med den britiske journalisten Dom Philips, som ble drept under en ekspedisjon i Amazonas, da han ble bisatt i Niteroi utenfor Rio de Janeiro søndag.

57 år gamle Philips og urfolks-eksperten Bruno Pereira ble drept da de var på vei tilbake fra en reise i en avsidesliggende del av Amazonas der narkotrafikk, uregistrerte gullgruver og ulovlig fiske er utbredt.

Avalanche ble årets Stanley Cup-vinnere

I den sjette finalekampen mot Tampa Bay Lightning, sikret Colorado Avalanche sin fjerde seier og kunne dermed ta med seg Stanley Cup-trofeet hjem. Midtveis i kampen satte finske Artturi Lehkonen inn målet som skulle avgjøre årets NHL-sesong. Avalanche vant 2–1 i den siste kampen mot tittelforsvarerne fra Florida.