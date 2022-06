Politiet har dannet seg et bilde av hva terrorsiktede gjorde før masseskytingen

Et sentralt spørsmål for politiet er hvordan terrorsiktede Zaniar Matapour (42) kom seg til CJ Hambro plass i Oslo. Der la han fra seg en bag og plukket opp et våpen i 1.14-tida før han begynte å skyte mot folk på utestedet Per på hjørnet.

– Vi er opptatt av å kartlegge bevegelsene hans den kvelden og natta. Vi har et bilde av det, men vi oppfordrer folk til å komme med tips, sier politiadvokat Børge Enoksen til NTB.

– Vet dere hva han gjorde tidligere på fredagen?

– Vi har oversikt over det, men jeg kan ikke gå i detalj på det nå, sier Enoksen.

– Vi gjennomfører masse avhør, gjennomgår digitale beslag og vi innhenter forskjellig video. Det er et grundig arbeid, og i en sånn type sak kan vi gå flere år tilbake for å avdekke handlingsmønsteret, sier politiadvokaten.