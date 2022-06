Politiet håper pride kan arrangeres så fort som mulig

– Vi håper det kan skje så fort som mulig, men vi er helt avhengig av å få oversikt over situasjonen og en endring i det trusselnivået vi har nå, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari til NTB.

– Vi er i god dialog med arrangøren om ulike former for samarbeid, men akkurat tidspunktet for når de ønsker å arrangere dette på nytt, har vi ikke klarhet i. Det er noe vi vil vurdere så fort de har det klart. Jeg tror de også er avhengig av å se at situasjonen er normalisert før de går ut med en ny dato, sier visepolitimesteren.

Hun sier videre at hun forstår at folk kan bli usikre når politiet sier at sikkerhetssituasjonen er uavklart, men at det ikke er noe som tyder på nye angrep.

– Det blir et budskap jeg forstår at ikke er så lett å forholde seg til. På den ene siden sier vi at man må være årvåkne og følge med, det er en uavklart situasjon som skaper usikkerhet. Men vi har heller ikke bedt folk være hjemme, vi har sagt at vi skal gjøre tiltak for å trygge byen på best mulig måte og det har vi gjort, sier Lilaas-Skari.