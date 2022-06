Terrorsiktelsen er ikke svekket, men fortsatt mye uavklart etter masseskytingen

Politiadvokat Børge Enoksen sier at politiet fortsatt har flere hypoteser, der blant annet psykiatri og hatkriminalitet er blant dem.

– Det jeg kan si er at han er siktet for terrorhandling, og den siktelsen er ikke svekket ut fra etterforskningen så langt, sier Enoksen.

– Det kan også være en kombinasjon av hypotesene som er tilfellet i vår sak, men det er for tidlig for oss å ha klarhet i nå, sier han.

Vil ikke la seg avhøre

Den terrorsiktede Zaniar Matapour (42) har ikke latt seg avhøre. Politiet prøvde igjen søndag, men det ble avbrutt etter en drøy halvtime. Mannens forsvarer, advokat John Christian Elden, kalte det et ikke-avhør og sa politiet hadde brukt tiden til å forsøke å overtale mannen til å godta avhør med opptak.

Det vil han ikke. Mannen sier han frykter at opptakene vil bli manipulert. Politiet sier det er viktig å få avhørt ham, men at de ikke vil vike fra sine prinsipper.

– Vi respekterer hans rett til ikke å avgi forklaring, det er en grunnleggende rettighet han har. Samtidig er det viktig for oss å holde oss til våre regler og holde rettssikkerheten høyt, sier Enoksen.

Overføres til fengsel

Mannen blir nå overført til fengsel, etter at helsen hans er blitt vurdert. Mandag blir han varetektsfengslet i det som trolig blir en kontorforretning uten fengslingsmøte.

Politiet opplyser at det er et viktig spor i etterforskningen å avklare hva slags kontakt mannen har hatt med eventuelle ekstremister, og om han handlet alene eller ikke da han drepte to og skadd 21 i angrepet på utesteder i Oslo.

– Det er helt sentralt å avdekke motivasjonen for handlingen, hans bakgrunn og bekjentskap. En annen viktig del er å avdekke om han kan ha samarbeidet med andre om denne. Per nå ser det ikke ut til at han har samarbeidet med andre om denne hendelsen, men det er som sagt tidlig og vi kan ikke utelukke noe, sier Enoksen.

Vil ikke svare

Politiet vil ikke svare på spørsmål om de har ransaket adresser knyttet til flere enn den terrorsiktede mannen.

– Det er ikke uvanlig at man i en sånn type etterforskning gjennomfører såkalt tredjemannsransaking for å finne bevis, men jeg kan ikke gå i detalj på hvilke steder vi har vært i denne saken, sier Enoksen.

Han vil heller ikke svare på hvor mange som faktisk ble skuddskadd i angrepet.

– Det er selvfølgelig informasjon vi besitter, men jeg vil ikke gå i detalj her og nå på akkurat det, sier Enoksen.

Uavklart sikkerhetssituasjon

Oslos visepolitimester sier at sikkerhetssituasjonen fortsatt er uavklart.

– Vi har fått mange spørsmål om hvordan det kan være trygt å oppholde seg i Oslo sentrum, når det er usikkert om det kommer nye hendelser. Det er en uklar sikkerhetssituasjon, men vi følger situasjonen nøye, sier visepolitimester Cecilie Lilaas-Skari.

– Vi har ikke holdepunkt eller informasjon på dette tidspunktet om at flere hendelser vil skje, understreker hun.

Visepolitimesteren understreker at politiet har økt beredskapen.

– Våre mannskaper er opptatt av å være synlig til stede for folk i hele byen, dette er viktig for oss fordi vi fortsatt har en uavklart sikkerhetssituasjon, sier Lilaas-Skari.