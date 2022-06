TV 2: Ambulanseflyene som sto på bakken er igjen operative

Det var TV 2 som viderebrakte opplysninger fra Luftambulansetjenesten om at to fly, ett i Brønnøysund og ett i Alta, sto på bakken som følge av lockouten av flyteknikere over hele landet.

Kort tid etterpå kom imidlertid Luftambulansetjenesten med en rettelse:

– Ambulanseflyene i Brønnøysund og Alta er operative og i beredskap, skriver Øyvind Juell, administrerende direktør i Luftambulansetjenesten.

De beklager at det først ble opplyst om feil, skriver TV 2.

Det er luftambulanseselskapet Babcock som drifter ambulanseflyene i Nord-Norge. Selskapet har varslet at det ikke vil gå lang tid før NHOs lockout av flyteknikere vil gi dem problemer med å opprettholde tilbudet.

Babcock søkte lørdag om dispensasjon fra lockouten, som ble innført fra midnatt natt til søndag, men fikk avslag fra NHO Luftfart.