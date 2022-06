– Brannen er lokalisert, og det jobbes med få kontroll på den. Vi kjenner ikke omfanget, forteller operasjonsleder Trond Egil Groth i Sørøst politidistrikt til NTB.

Han sier at det ikke er fare for gasslekkasje som følge av brannen, og at det er brannmannskaper i industrivernet som utfører slukkingsarbeidet.

Meldingen om brannen kom klokken 5.45, og ingen personer har kommet til skade, meldte politiet like etter klokken 6.