Mann fengslet for trusler mot Nav i Bergen

Mannen fikk ikke brev- og besøksforbud da fengslingen ble behandlet i Hordaland tingrett lørdag formiddag, melder NRK.

22-åringen er dømt flere ganger tidligere, blant annet for kroppskrenkelse og skadeverk. Denne gang er han siktet for trusler mot en vekter og ansatte på Nav i Valkendorfs gate. Han erkjente delvis straffskyld i fengslingsmøtet, skriver BA.

Han ble nylig løslatt fra soning, og retten mener det er gjentakelsesfare.

– Retten var enig med oss i at det var fare for at han skal begå nye lovbrudd. På Nav-kontoret formet han hånden som en pistol og rettet den mot ansatte og en vekter, sier politiadvokat Arne Fjellstad i Vest politidistrikt til Bergens Tidende