Dette har ingen gjort på offentlig vei i Norge før

Det ser rimelig spektakulært ut – to driftingbiler som ligger på hjul etter hverandre, så røyken ligger tykk som grøt – på offentlig vei. I Norge.

Akkurat dette har aldri skjedd før. Anledningen er at to Norgesmestere i drifting, Joachim Haugenes, Ole Morten Davanger og fotograf Kristian Harbakk et spesielt filmprosjekt.

To kilometer av veistrekningen mellom Tvedestrand og Åmli er satt av til stuntet.

Bilene er av den ekstreme sorten – med over 1.000 hestekrefter. Her er det ikke noe problem å få hjulspinn.

Stuntet er for å få fokus på drifting-sporten.

Les også: Her krasjer Morten – da gjør konkurrentene noe overraskende

Spektakulært syn

Davanger og Haugenes kjører hver sin Toyota GT86. Bilene er ombygd etter alle kunstens regler. Her er det knapt en bryter som ikke er modifisert. Selvsagt for at bilene skal kunne ligge mest mulig bredt.

Motoren er for eksempel hentet fra en eldre Toyota Supra.

Bilen til Joachim er sågar brukt av to ganger verdensmester i drifting – Fredric Aasbø.

Både bilene og sjåførene får virkelig kjørt seg på den to kilometer lange «banen».

Les også: Med denne vil Rally-Karin få fart på publikum

Dårlig med sikkerhetssone

– Det var spennende og nytt for oss – og annerledes enn å kjøre på bane. Her er det dårlig med sikkerhetssoner, for å si det sånn. Det endte opp med å gå mye fortere enn vi så for oss. Det ble litt adrenalinfrykt underveis, forteller Davanger.

Kompisene har kjørt en del drifting sammen tidligere, også. Blant annet på Gatebil i fjor. Siden den tid har de hatt dialog om kjøring på offentlig vei.

– Det var Joachim som dro i gang å kjøre på denne strekningen, og ville ha med meg.

Det har vært dialog med politi, kommunen, fylkeskommunen rundt sikkerhet og logistikk.

Les også: Kostet på bilen 500.000 kroner: – Den er livsfarlig!

Positive tilbakemeldinger

– Vi ble faktisk overrasket over hvor mange positive tilbakemeldinger vi fikk. Akkurat det så vi ikke komme. Det var nok litt show for de som bodde der, også – de sto langs veien og vinket og klappet.

Tanken var å promotere både seg selv og sporten. Drifting er ikke noe veldig mange kjenner til.

– Håpet vårt er at folk skal se dette, og at flere vil prøve seg i motorsport, i stedet for å gjøre det på vanlige veier.

Artikkelen ble først publisert på Broom.no