I tillegg er seks personer sendt til legevakt med nakkesmerter, skriver Sørøst politidistrikt på Twitter.

Operasjonsleder Jan Kristian Johnsrud sier til VG at de to som er kjørt til sykehus er alvorlig skadet, men at det ikke er livstruende. Det er store materielle skader på personbilene. Ifølge politiet var ulykken en påkjørsel bakfra. Til sammen 20 personer skal ha vært involvert.

Politiet fikk melding om ulykken på Sannesveien klokken 16.58.

Saken oppdateres.