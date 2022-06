Kronprinsen: Vi kan ikke ta våre rettigheter for gitt

Sammen med kronprinsesse Mette-Marit, statsministeren og en rekke andre tok han turen til området hvor drapene og volden ble begått noen timer tidligere. Paret klemte og hilste på folk de møtte på veien.

– Tankene våre går jo først og fremst selvfølgelig til dem som er direkte rammet. Vi får prøve disse dagene å ta ekstra godt vare på hverandre, sa kronprinsen.

Han understreket at Norge er et land hvor det er lov å være glad i hvem man vil, men at dette ikke må tas som en selvfølge.

– Det er viktig at vi står opp for disse rettighetene. Vi kan ikke ta det for gitt, det er noe vi må kjempe for, og det er det vi gjør nå, sa han.

Et hav av regnbueflagg og blomster er allerede lagt ned på åstedet.

Kronprins Haakon, kronprinsesse Mette-Marit og statsminister Jonas Gahr Støre besøker åstedet for skytingen ved London pub som skjedde natt til lørdag. Foto: Javad Parsa / NTB Foto: Javad Parsa / NTB

Støre: Kjærlighet og omsorg preger gatene

Statsminister Jonas Gahr Støre setter stor pris på omsorgen folk viser for hverandre etter det han kaller et grusomt angrep.

– Det er et stort og grusomt drama. Vi våknet til dette i løpet av natta. At det skytes og drepes i Oslo på en kveld som er opptakten til en stor prideparade, det er dypt tragisk og gjør veldig inntrykk på mange, sier Støre på vei til den uoffisielle markeringen på åstedet.

– Det er en kjærlighet og en omsorg i gatene. Folk er ute på en måte som er lavmælt og fin, sier Støre.

– Det er veldig sterkt å se en gate med glasskår. Jeg tenker på de som opplevde det, sto i det, de sivile som tok tak i det sammen med politiet. Det er sånne handlinger som vi skal løfte fram og være takknemlig for at folk gjør.