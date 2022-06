Politimesteren i Oslo: – Forstår at folk blir redde

Det er forståelig at folk blir redde når noe sånt skjer. Jeg kan si at vi gjør alt vi kan for at byen skal være trygg. Befolkningen skal være trygg, vi har satt inn store ressurser og vi lover å komme tilbake med budskap om når vi kan ta ned trusselnivået igjen, sier Gangås på en pressekonferanse i rådhuset i Oslo lørdag ettermiddag.

Hun berømmer Pride-ledelsen for å lytte til rådene fra politiet og PST da de valgte å avlyse den planlagte Pride-paraden som skulle ha blitt holdt i Oslo lørdag.

– Det var en tøff avgjørelse, og den var tatt etter råd fra politiet og PST, og når vi nå ser trusselvurderingen fra PST, så mener jeg at det var en helt riktig avgjørelse, sier hun.

Flere steder i Oslo har det i stedet vært privat arrangerte Pride-markeringer etter angrepet.

– Vi får en del henvendelser angående

private som nå tar tilbake gatene, og politiet er der selvfølgelig med alle ressurser vi har tilgjengelig for å sikre tryggheten i Oslo, sier Gangås.

Marianne Borgen: – Nå må vi ta vare på hverandre i denne byen vår

Ordfører Marianne Borgen (SV) sier at Oslo igjen må bygge opp tryggheten som noen forsøker å ødelegge.

Ordføreren snakket til Oslo beboere sammen med byrådsleder Raymond Johansen etter skyteangrepet i sentrum natt til lørdag.

– Vår dypeste medfølelse går til dem som mistet noen av sine kjæreste, og til dem som ligger skadd på sykehus. Men også til dem som opplevde dette på nært hold, og som opplevde det som ekstremt farlig skummelt og ble utrolig redde, sa Borgen.

Hun sa at tiden nå er kommet for å vise omtanke og se hverandre. At de som er redde, skal bli tatt hånd om og sammen klare å komme seg gjennom sorgen og inntrykkene.

– Nå må vi ta vare på hverandre i denne byen vår. Vi må bygge opp igjen tryggheten som nonen prøver å ødelegge, sa Borgen.

Byrådsleder Raymond Johansen, ordfører Marianne Borgen og politimester i Oslo politidistrikt Beate Gangås møter pressen i forbindelse med skyting natt til lørdag Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Raymond Johansen: Vi skal vise omsorg, men også være forbanna

Raymond Johansen merker at 22. juli-minner dukker opp igjen etter skytingen i Oslo. Erfaringen fra den gang kan komme til nytte, mener han.

– Jeg bruker den veldig mye. Nå skal vi være tydelige på det å vise omsorg, men også være forbanna, vise sinne, fortvilelse, sier byrådslederen til et knippe pressefolk etter pressekonferansen i Oslo rådhus sent lørdag ettermiddag.

– Vi skal skape en trygghet i denne fantastiske byen som er rammet av dette igjen, sier Johansen.

Selv fikk han beskjed om hendelsene allerede klokka 1.30, kort tid etter at gjerningsmannen var pågrepet.