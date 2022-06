Støre: Igjen er Norge rammet av et brutalt angrep mot uskyldige mennesker

Kledd i sort kom Støre til regjeringens pressekonferanse etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag. Sammen med ham var også justisminister Emilie Enger Mehl (Ap) og likestillingsminister Anette Tretteberstuen (Ap).

– Vi vet ikke hva som drev gjerningsmannen til å skyte mot uskyldige mennesker. Vi vet ikke hvorfor han valgte seg det stedet og den kvelden. Men vi vet at han tilhørte et islamistisk miljø, og at han drepte, skadd og skapte frykt, sa statsminister Jonas Gahr Støre på pressekonferansen lørdag ettermiddag.

– Selv om vi ikke vet om det skeive miljøet var målet, vet vi at det skeive miljøet er offeret, sa han videre.

– Jeg vet at mange av dere er redde, fortvilte og rasende. Vi deler den fortvilelsen, sa statsministeren, som sammen med de to andre fra regjeringen var kledd i svart.

– Denne dagen skulle vi feire kjærligheten. I stedet er vi fylt av sorg, sa han.

Statsminister Jonas Gahr Støre, justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl og kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen møtte pressen om skytingen i Oslo. Foto: Terje Pedersen / NTB Foto: Terje Pedersen / NTB

Svært preget kulturminister: – I natt ble regnbuen farget svart

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap), som selv er åpent homofil, er svært preget etter masseskytingen i Oslo natt til lørdag.

– I natt har mine venner blitt skutt etter, og uskyldige mennesker er blitt drept. Vi var i gang med tidenes fest, og vi var alle fylt med en følelse av frihet, men i natt ble regnbuen farget svart, sa Trettebergstuen på pressekonferansen.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd og elleve er lettere skadd etter masseskytingen i Oslo sentrum. Skuddene ble løsnet blant annet ved homsepuben London pub. Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, ble avlyst som følge av skytingen.

– Vi er alle, i hele landet, berørt av det som har skjedd, enten vi kjente noen som var der eller ikke. Men det er også slik at den skeive familien er nettopp som en stor familie. Jeg tror mange har hatt noen grusomme timer i natt og i dag tidlig der man desperat har ringt rundt for å forsøke å gjøre rede for vennene sine, sa kulturministeren og opplyste at det også var tilfellet for henne.

Mehl: Kjent at skeive er mer utsatt

Justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) sier det er kjent at det er en trussel mot skeive eller folk som identifiserer seg med denne gruppen.

– Nå ser vi en hendelse hvor vi fortsatt ikke kan slå fast hva de faktiske forholdene er, det er for tidlig å konkludere. Men kampen for at skeive skal være trygge både i Norge og resten av verden, den er der uansett, sa Mehl på regjeringens pressemøte lørdag ettermiddag.

I likhet med regjeringskollegene, statsminister Støre og likestillingsminister Trettebergstuen, var Mehl kledd i svart da hun møtte pressen etter angrepet.

– Denne saken har berørt oss alle i det lyset, uavhengig av at vi ikke kan vite hva som er motivet nå, sier Mehl

Hun sier politiet over hele landet har iverksatt tiltak etter skytingen for å møte det økte trusselbildet.