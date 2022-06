– Vi føler med alle pårørende og berørte og sender varme tanker til alle som nå er redde, urolige og i sorg, sier kongen i uttalelsen.

– Vi må stå sammen om å forsvare verdiene våre: frihet, mangfold og respekt for hverandre. Vi må fortsette å stå opp for at alle mennesker skal føle seg trygge.

To personer er drept, ti er alvorlig skadd, og elleve er lettere skadd etter masseskytingen. En 42 år gammel mann er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger.

– Nå må vi ta godt vare på hverandre, uttaler kongen.

Skytingen fant sted ved utestedene Per på hjørnet og homsepuben London pub. Pride-paraden, som skulle avholdes lørdag, og øvrige arrangementer i forbindelse med Oslo Pride er avlyst.