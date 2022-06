Oslos byrådsleder Raymond Johansen: – Nå overskygger sorgen alt

– To personer er drept og mange skadd i byen vår i natt. Dette er et grusomt angrep på uskyldige mennesker, sier Johansen (Ap) i en uttalelse på Facebook.

Han sier at tankene hans går til familiene og vennene til de som døde natt til lørdag.

– Til dem som er skadd og til dem som har sett og opplevd ting ingen burde oppleve. Dere skal vite at vi er her for dere, at byen vår stiller opp. Oslo står side ved side med hele det skeive miljøet, i Oslo, i Norge og i verden, sier han videre.

– I dag skulle vi feiret kjærligheten med en kjempefest i Pride-paraden gjennom Oslos gater. Nå overskygger sorgen alt. Men vi skal stå sammen i dag, i morgen og alle dagene etter. For retten til å elske den du vil, legger han til.