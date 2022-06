Politiet: Mannen som er pågrepet, er siktet for drap, drapsforsøk og terrorhandlinger

– Det med terror er begrunnet ut fra antall skadde og drepte, og antall åsteder, sa påtaleansvarlig Christian Hatlo på en pressekonferanse lørdag formiddag.

Politiet opplyser at den siktede er norsk statsborger med iransk bakgrunn og at han er kjent både for dem og for PST fra tidligere.

– Mannen har noen domfellelser for mindre forhold, sammenlignet med det vi står overfor i dag. Han har noen domfellelser som gjelder blant annet bæring av kniv og en narkodom på 120 dager, 90 dager betinget, sier Hatlo.

Mannen er forsøkt avhørt, og politiet er i dialog med hans forsvarer Cecilia Nakstad.

– Vi ønsker avhør så raskt som mulig.