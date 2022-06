– Skytingen i natt er helt forferdelig og ren ondskap. Våre tanker går til de døde, skadde og pårørende, skriver de i et innlegg på sin Facebook-side.

Puben opplyser at alle deres ansatte er trygge og fysisk uskadd.

– Ta vare på hverandre i denne tiden, skriver de videre.

Det var ved 1.15-tiden da en mann kom til utestedet Per på hjørnet, like ved Oslo tinghus, at skytingen startet natt til lørdag. To personer ble drept ved utestedet.

Deretter gikk mannen ned Rosenkrantz' gate til homsepuben London.

Flere vitner forteller til NTB at pride-feirende pubgjester kastet seg ned på gulvet i panikk da de hørte lyden av skudd.

Minst 19 personer ble skadd og måtte ha helsehjelp etter skytingen.