Åstedsundersøkelsene etter Oslo-skytingen har startet

Skytingen startet i 1.15-tida da en mann kom til utestedet Per på hjørnet utenfor Oslo tinghus. Der forteller vitner at han tok ut et våpen fra en bag og begynte å skyte.

Politiet bekrefter at to personer ble drept på utestedet. Politiet bekrefter også til NTB at det trolig var der skytingen startet.

Det er flere åsteder, ifølge politiet, og et stort område er sperret av. I morgentimene lørdag var de grundige tekniske undersøkelsen godt i gang. Det er satt opp en rekke markører for å markere funn og lignende.

Det er blant annet søkt med hund i området, og politiets bombegruppe undersøkte også en bag ved det første åstedet. Bagen skal ifølge vitner tilhøre gjerningspersonen.

En mann er pågrepet for skytingen, og han er ifølge NRK kjent for politiet fra før. Motivet for skytingen, som var rettet mot kjente utesteder for homofile, er ikke kjent.

– Vi er nødt til å gjøre en drøss av tekniske undersøkelser på stedet for å finne ut hva som har skjedd, og hva disse stakkars folkene har opplevd, sier innsatsleder Tore Barstad.

Oslo-politiet har satt stab og økt bemanningen. De har forberedt seg på eventuelle nye angrep, men sier de er sikre på at det bare dreide seg om én gjerningsmann på utestedene.