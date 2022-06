Pride-parader i land over hele verden

Lørdag arrangeres det Pride-parader i en rekke byer og land rundt omkring i verden. I Oslo arrangeres det parade for førtiende gang, og en viktig del av årets Pride-feiring i Norge er at det i år er 50 år siden homofili ble avkriminalisert.

Østfoldbanen stenges i seks uker

Den nye Follobanen og den «gamle» Østfoldbanen skal kobles sammen med dagens jernbanespor på Oslo S og Ski. Dermed vil det fra i dag og til og med 7. august bli buss for tog på strekningene Oslo S–Rygge og mellom Oslo S og Mysen/Rakkestad.

Joe Biden reiser til Europa

USAs president Joe Biden starter på sin reise til Europa, der han den neste uka skal delta på G7-toppmøte i Tyskland og Nato-toppmøte i Spania.

NM i friidrett fortsetter

NM i friidrett fortsetter i Stjørdal. I dag er det finaler i mennenes tresteg, stav, slegge, lengde, spyd, kvinnenes spyd og 3000 meter hinder, 1500 meter og 400 meter for både kvinner og menn.

Norge møter New Zealand på Ullevaal

Klokka 17 møter våre beste fotballkvinner New Zealand til vennskapskamp på Ullevaal. Det er ventet at publikumsrekorden for en kvinnelandskamp kan ryke.