NRK-journalist vitne til skytingen

– Jeg så en mann komme til stedet med en bag, han plukket opp et våpen og begynte å skyte, sier Rønneberg til NRK.

To personer er bekreftet døde etter skytingen, og mange er skadd.

Rønneberg forteller at han var på vei inn til et utested da han så en person legge en svart bag på bakken. Fra bagen hentet personen opp et skytevåpen.

– Jeg tenkte først at det var et luftvåpen. Så ble glasset på utestedet ved siden av knust, og jeg forsto at jeg måtte komme meg i dekning, sier Rønneberg.

De ansatte på utestedet fikk raskt gjestene inn og låste døra.

En person ble pågrepet i nærheten av åstedet, og politiet sier at alt tyder på at det er snakk om én gjerningsperson. Han ble pågrepet klokken 1.19.