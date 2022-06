– Det at det er så mange billige pakke- og charterturer ledige på dette tidspunktet av sommerferien er noe jeg aldri har sett før , sier kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge til flysmart24.no.

Hans klare anbefaling er å sjekke både pakke– og flypriser før man bestemmer seg. Reise-nettstedet melder at flyprisene til både Norwegian, SAS og Flyr for reiser til sørlige Europa prises opp mot 7500 for én vei. Det er uten bagasje og setereservasjon.

Kan få pakketur ned i 3000 kroner

Samtidig er det tilgjengelig charter– og pakketurer til rundt 3000-4000 kroner. Her er både fly og hotell inkludert.

– Det er absolutt ikke for sent å bestille seg for eksempel en uke charterferie til drøyt 3000 kroner per person hvis man vil reise til Bulgaria eller Tyrkia i juli, sier Berge til TV 2.

I spesielt disse to landene har inflasjonen steget slik at den norske krona står seg godt mot for eksempel tyrkisk lire. Ønsker man å reise til tradisjonelle Syden-destinasjoner i for eksempel Hellas eller Spania, så må man nok legge til en tusenlapp eller to på prisen.

Advarer mot å vente for lenge

Meldinger om kaos ved store flyplasser ute i Europa, fare for storstreik blant SAS-pilotene og prisgalloppen på alt fra strøm og drivstoff, til renteøkninger har også ført til at mange har satt utenlandsturen på vent.

Men landssjef i Ving, Marie-Anna Zachrisson sier til TV 2 at de som håper på enda billigere billetter ikke bør vente for lenge.

– Det vil nok ikke lønne seg å vente og håpe på lavere priser, vi ser at mange flyavganger begynner å nærme seg utsolgt på de mest populære datoene, sier hun til TV 2.