Mann i 20-årene døde etter fall fra fjell i Lofoten

Mannen er en utenlandsk statsborger, og ifølge politiet betegnes hendelsen som en tragisk ulykke.

Politiet sier til VG at mannen var på tur sammen med en kvinne i 40-årene, og at de to skal være i slekt.

– Kriseteamet er aktivert i kommunen og følger opp vedkommende som ble igjen, bekrefter operasjonsleder Kaj Eriksen i Nordland politidistrikt overfor avisen.

Politiet har opprettet sak, og mannens pårørende er varslet.

Reinebringen er blant Norges mest populære fjellturområder, og det er ikke første gang noen dør som følge av å ha falt fra fjellet.

Ifølge politiet vil fjellet ikke bli stengt som følge av ullykken.