Mannen var i slutten av tenårene da han i løpet av et års tid mellom høsten 2019 og høsten 2020 skal ha gjennomført alle overgrepene.

Mannen fra Østfold er tiltalt for voldtekter av i alt 24 jenter under 18 år i løpet av denne perioden. De yngste jentene var kun 13 år da overgrepene startet, og for flere av jentene skjedde overgrepene gjentatte ganger. Overgrepene besto ifølge tiltalen både av fysiske overgrep og overgrep via nett.

Den unge mannen er også tiltalt for å ha betalt 13 av barna for overgrepene. Flere av dem skal ha fått svært store beløp. En av jentene skal i alt ha fått utbetalt 300.000 kroner over en periode på noen måneder, samt sigaretter, snus og alkohol, mens en annen skal ha fått 143.000 kroner.

Mannen skal også ha betalt tre unge kvinner over 18 år for sex.

I tillegg er mannen tiltalt for å ha betalt en av de unge kvinnene 90.000 kroner for at hun ikke skulle kontakte politiet og fortelle at hun følte seg plaget av ham og presset til å ha sex med ham mot betaling.

Det er satt av tolv rettsdager til saken som skal starte 19. september.