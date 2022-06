Det er ikke bare flybilletten og hotellet som koster flesk når nordmenn omsider kan ta en restriksjonsfri ferie i sommer. Mange ønsker også å ha tilgang til en leiebil, men det kan fort ende opp med å koste mer enn flybilletten.

Terje Berge er Kommersiell direktør i Finn Reise. Foto: Finn.no

Tall Finn Reise har hentet ut for ABC Nyheter viser at prisene for bilutleie i juni 2022 var cirka 40 prosent høyere enn juni 2019, siste sommer før pandemien.

Kommersiell direktør i Finn Reise, Terje Berge opplyser til ABC Nyheter at portalens brukere i juni 2019 i snitt betalte 4100 kroner for en leiebil, mens det i juni i år er prisen 5700 i snitt, en økning på cirka 40 prosent.

– Etterspørselen er større enn tilbudet så prisene kommer til å øke fremover om ikke leiebilselskapene får inn mange nye biler, sier Berge.

Ifølge Finn.nos tall er det leiebil i Norge brukerne søker mest etter, mens det er i Spania de helst ønsker å leie bil i utlandet.

Etterspørselen har gått i taket

I likhet med flyselskapene og flyplassene, har bilutleieselskapene hatt voksesmerter i kjølvannet av pandemien. Mens verden stengte ned støvet leiebilene ned og mange ble solgt. Nå er etterspørselen tilbake, men selskapene mangler nok biler.

Har du ikke allerede ordnet en leiebil til sommerferien enten den er i Norge eller i utlandet, må du fort belage deg på å finne andre måter å farte rundt på feriedestinasjonen på.

– Vi er stort sett fullbooket, spesielt for de mest populære destinasjonene nordover og de større byene i Norge, det samme gjelder for resten av verden, sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz bilutleie til ABC Nyheter.

Det kan bli lange køer ved bilutleieselskapene i sommer. Mulighetene for en bil i siste liten virker små. – Vi er stort sett fullbooket, spesielt for de mest populære destinasjonene nordover og de større byene i Norge, det samme gjelder for resten av verden., sier markeds- og kommunikasjonsdirektør Hallvard Nerbøvik i Hertz bilutleie til ABC Nyheter. Foto: Joe Raedle / AFP

Kan finnes muligheter

For de som ønsker leiebil nå i siste liten, er løpet kjørt?



– Nja, det kommer litt an på hvor du har tenkt å reise. Er du fleksibel og kan endre litt på reisen kan det være muligheter for bil. Skynd deg å ta kontakt med oss for å sjekke tilgjengelighet på flere steder i Norge og utlandet, sier Nerbøvik.

Han påpeker at prisøkningen skyldes både økt etterspørsel, men også at leveransene av nye biler har tatt lengre tid enn planlagt.

– Det er «aldri» nok biler i markedet for høysesongen, spesielt for enkelte destinasjoner, men det handler også om bærekraft for oss. Vi flåter vanligvis mye opp for høysesongen, men i år er det forsinket produksjon og leveranse av biler, og samtidig må vi også sikre at vi også ikke har for mye biler stående ledig for resten av året. Prisene er nok noe høyere enn tidligere sesonger, og har steget i takt med mye høyere etterspørsel enn forventet, sier han.

Vil «aldri» være nok biler i høysesongen

Hva gjøres fra deres side for å møte etterspørselen? Bør man belage seg på leiebil-mangel også i tiden fremover?

– Sommersesongen er relativt kort, og det er vanskelig å skaffe «nok» biler på et bærekraftig grunnlag for «kun» høysesong i Norge. Jeg tror ikke det blir leiebil-mangel som sådan fremover, men det tar nok litt tid før vi er der vi var før pandemien, sier han og utdyper.

– Jeg tror nok vi alle må innse at vi må bestille tidligere enn noen gang før, og at vi er mange som har lært at leiebilen må bestilles samtidig som vi også bestiller fly og hotell, spesielt for ferie- og høysesonger, samt at vi nok «aldri» kommer til å ha nok biler til høysesongen isolert sett. Det er rett og slett ikke driftsgrunnlag for x-antall tusen flere biler utover høsten og vinteren.

ABC Nyheter har også tatt kontakt med bilutleieselskapet Avis, men de kunne ikke svare på våre spørsmål.