Mann dømt for tre drapsforsøk etter å ha skutt mot bil

I bilen satt det tre personer. Mannen avfyrte minst ett skudd, men dette traff kun bildøren og ikke noen av passasjerene, ifølge dommen.

Mannen erkjente ikke straffskyld da saken gikk for retten.

Før skytingen var det en voldshendelse mellom mannen som nå er dømt, og andre som var sammen med de tre fornærmede ved et spisested i Oslo sentrum. Tiltalte og flere andre i hans følge kjørte etter de fornærmede i til sammen tre biler. De tok igjen de fornærmedes bil på Østre Aker vei, og tiltalte lente seg ut av bilvinduet og avfyrte et skudd på få meters hold, ifølge dommen.

Mannen er også dømt for ulovlig befatning med skytevåpen, for å ha hatt med våpen på et offentlig sted, og for brudd på vegtrafikkloven. Han har fått strafferabatt som følge av lang saksbehandlingstid.

Han må også betale oppreisning på 90.000 kroner til en av de fornærmede.