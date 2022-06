Nylig ble det klart at EU har vedtatt et forbud mot salg av nye bensin- og dieselbiler fra og med 2035.

Forbudet gjelder alle personbiler som slipper ut CO 2 .

I forkant av vedtaket har det vært omfattende debatt. Da EU-kommisjonen i fjor la frem forslag om forbud fra 2035, ble det møtt med motstand fra en rekke hold.

Flere konservative partier tok til orde for at dette var for strengt, og for tidlig. Flere jobbet for å få til et kompromiss, konkret ved at man skulle få ned utslippene 90 prosent fra 2035, ikke 100 prosent.

Men nå er det altså vedtatt. Neste steg på veien er at EU nå starter forhandlinger med de ulike medlemslandene, rundt hvordan loven skal utformes.

Tyskland går ikke med på forbud

Denne uken uttalte Tysklands finansminister, Christian Lindner, at de ikke vil gå med på et totalforbud, og mener det er feil vei å gå.

På en konferanse med den tyske industrielle bransjeorganisasjonen (BDI), var Lindner tydelig på at nye biler med forbrenningsmotor fortsatt kommer til å selges i Tyskland, også etter 2035.

Dermed kommer Tysklands regjering ikke til å støtte EUs forslag om totalforbud.

Tysklands finansminister mener fossildrevne personbiler også vil ha en plass i markedet etter 2035. Foto: Broom

Tror på syntetisk drivstoff

Etter uttalelsen denne uken, har Lindner postet denne meldingen på Twitter:

– Dessverre er ikke det kommende EU-vedtaket om begrensinger for bilparken åpen for teknologi. Syntetisk drivstoff er imidlertid et klimanøytralt alternativ for forbrenningsmotoren, som har eksistert lenge. Vi må bevare dette for å beholde jobbene våre, skriver Tysklands finansminister.

Hvordan de andre medlemslandene vil svare når EU nå skal forhandle om det nye vedtaket, er fortsatt ikke kjent. Men tidligere har både Frankrike, Tsjekkia og Italia vært motstander for et totalforbud.

Det viktigste argumentet er frykten for at dette vil ramme europeiske bilprodusenter hardt og at det også vil påvirke konkurranseforholdet mellom disse – og aktører i andre verdensdeler.