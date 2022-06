Tatt i UP-kontroll på E18: – Bare tull

– Heisann! Det er fra utrykningspolitiet. Du har dessverre kjørt litt for fort.

Denne setningen kommer politioverbetjent Olav Furre til å gjenta mye i løpet av sommeren.

2022 har startet med nedslående tall, med tanke på dødsfall i trafikken. Mai i år hadde vi det høyeste antall døde i trafikken på seks år. Og sammenlignet med i fjor, er antallet omkomne mer enn doblet i årets fem første måneder.

Statistikken gir grunn til bekymring for flere. Ikke minst fordi vi er inn i en periode som tradisjonelt gir en økning i antall alvorlige trafikkulykker. I sommerferien er det ekstra mange biler på veiene.

Aksjon grønne veier

Nå jobbes det for å hindre at 2022 skal bli et av de mørkeste årene på lenge, for trafikksikkerheten i Norge.

Et av tiltakene som innføres, er økt kontrollaktivitet på veien. 6. juni startet Utrykningspolitiet (UP) en storaksjon, kalt «Aksjon grønne veier».

Vi har vært med på en av deres kontroller.

Klar til å rykke ut

I den uniformerte BMWen sitter vi langs veikanten ved en av bruene som går over E18 ved Holmestrand. Rett nedenfor oss raser trafikken i høy fart forbi. Det er 100 km/t-sone akkurat her.

På brua er det satt opp en laser som måler farten på de som kommer i sørgående retning. Vi er med i en av patruljebilene som skal innhente de som blir målt til å kjøre for fort.

Bak rattet sitter Olav Furre – politioverbetjent, med over 12 års erfaring fra Utrykningspolitiet.

– Nå må vi kjøre!

Furre har en propp i øret – hvor han har direkte kontakt med kollegaen som står på brua og måler farten.

– Vi ønsker å bidra til økt trafikksikkerhet. Det er derfor vi gjør dette, sier Furre om den økte kontrollaktiviteten.

Men før vi får snakket mer om dette, får han en melding på øret:

– Nå må vi kjøre!

Olav Furre kjører uniformert bil – en BMW 525d xDrive. Foto: Broom

122 km/t

Volvoen rykker ut fra veikanten – og vi kjører nedover påkjøringsrampen til E18. Lasermålingen har avslørt at en BMW 1-serie har kjørt i 122 km/t. Det er godt over lovlig fart på denne veien. Men ikke nok til at man mister førerkortet.

Vi setter fart oppover motorveien.

Så ser vi den sølvgrå BMWen. Vi legger oss bak.

– Poenget nå, er å få han til å stoppe på et sted der det er trygt og oversiktlig. Vi vil ikke bli stående langs motorveien, så da handler det om å finne en avkjøring, forteller Furre.

Gjør det riktig

Når vi nærmer oss første avkjøring, slår han på blålyset. Som passasjer, som dessverre har blitt stoppet noen ganger i fartskontroller, gir det en ekkel følelse i magen.

Det å se en politibil bak deg som slår på blålysene er aldri hyggelig. Jeg merker at medfølelsen for sjåføren i bilen foran er stor. Usikkerheten fra du ser blålysene og vet at du er målt i for høy fart, til du får vite hva du er blitt målt til, føles som en evighet.

– Han her gjør det riktig. Kjører til et trygt sted for å stoppe. Det er bra, sier Furre når BMW-en ruller inn på en parkeringsplass.

Så er det bare å dra fram den velkjente frasen som Furre har god trening i år si:

– Heisann! Det er fra utrykningspolitiet. Du har dessverre kjørt litt for fort.

Fulgte annen trafikk

Den 19 år gamle sjåføren godtar målingen og boten på stedet. Slik de fleste gjør.

Han er også villig til å bli intervjuet – så lenge vi ikke bruker navnet.

– Jeg fulgte vel egentlig bare resten av trafikken. Vi var flere som skulle kjøre forbi noen lastebiler, og da var det vel meg de målte, da. Får lære av det, ikke bare følge på hvordan andre kjører.

19-åringen tar det hele med godt humør, selv om dette er den første boten han har fått.

– Det er ikke noen god følelse. Vi får håpe det blir den siste også, hehe.

Alle som blir stoppet blir det også tatt promillekontroll av – uten at den fikk noe utslag her.

Olav Furre synes det er meningsfullt å jobbe i UP. Foto: Broom

– Bare tull

– Når vi skal kjøre etter og stoppe noen, er det ulike følelser som melder seg. Det kommer litt an på hvor fort det har gått. Men man må uansett være skjerpet og holde fokus. Vi skal gjøre jobben på en trygg måte, forteller Furre.

Han tror de fleste bare glemmer seg bort, og ikke merker at det går for fort.

En av dem som blir stoppet er Ole Petter Myrberg. Han synes imidlertid fokuset til UP er helt feil. Se intervjuet i videoen øverst i artikkelen.

– Å stå her på E18 er bare tull. De burde heller fokusere på veiene med lave fartsgrenser, der det barn langs veien, sier han.

Høy fart

– Hvorfor har UP spesielt fokus på hovedveiene med høy fartsgrense?

– Erfaring tilsier at det er høy fart som er den viktigste årsaken til de alvorlige ulykkene. Derfor er det her vi legger inn mest ressurser.

I løpet av de tre timene kontrollen pågikk ble det skrevet ut 21 bøter. Én person som mistet førerkortet, etter å ha blitt målt til 143 km/t.