Finanstilsynet: Arctic Securities har brutt reglene om kapitalkrav

Tilsynet skjer etter en rekke saker i Dagens Næringsliv om Arctic Securities' eksponering i det kriserammede vindmølleselskapet Emergy. Meglerhuset har i flere år slitt med at en for stor andel av selskapets egenkapital har vært bundet opp i Emergy.

Tilsynet konkluderer med at Arctic Securities har brutt reglene.

– Finanstilsynet konkluderer i rapporten med at foretaket har brutt reglene om kapitalkrav ved uriktig å ha tilordnet kreditter til kunder til handelsporteføljen, ved uriktig å ha tilordnet terminkontrakter med kunder i en unotert aksje til handelsporteføljen og ved ikke å ha sørget for forsvarlig verdivurdering av den unoterte aksjen i terminkontraktene, heter det i Finanstilsynets konklusjon.

Verdipapirregelverket setter en grense på 25 prosent for hvor mye et meglerhus kan eie i ett enkelt selskap. Tilsynet gir investeringsbanken frist til 31. juli på å få samtlige engasjementer under grensen på 25 prosent kapital så snart som mulig.

I en pressemelding skriver Arctic Securities-sjef Mads Syversen at Finanstilsynet har en annen regelforståelse enn dem, men at selskapet vil rette seg etter påleggene.

– Vi tar til etterretning den regelforståelse Finanstilsynet redegjør for i brevet, og vi vil fremover holde oss til denne ved tilordning av engasjementer oppstått som følge av handelsaktiviteter der Arctic er mellommann, skriver Syversen.