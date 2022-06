I en morgenrapport fredag peker hun på at norske husholdninger med sin historisk høye gjeldsgrad er mer rentefølsomme enn før. Hun viser til at Norges Bank selv har kuttet betydelig i sine anslag for forbruksveksten neste år.

– Får vi rett i at den økonomiske utviklingen ute blir dystrere enn Norges Bank anslår, vil også det bidra til at rentehoppene stanser opp tidligere enn planlagt, skriver Haugland.