Meklingen i flyteknikerstreiken fortsetter fredag

– I morgen skal vi fortsette samtalene. Det gode arbeidet vi har påbegynt i dag, vil fortsette i morgen, sa mekler Carl Petter Martinsen til NRK torsdag kveld.

NHO Luftfart og Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) møttes torsdag klokka 15 i Riksmeklerens lokaler i Oslo sentrum for å mekle om lønnsoppgjøret.

I 21-tiden møtte mekleren pressen.

– Jeg synes partene jobber godt sammen nå, og med min bistand. Det er for tidlig å si om det er noen veldig fremgang, men jeg synes det er en viss utvikling i positiv retning i den forstand at de kanskje har litt bedre forståelse for hverandres standpunkter, sa Martinsen da.

Han har fortsatt håp om at partene skal bli enige.

– Men husk på at det er en grunn til at det er en konflikt. Hvorvidt vi får løst dette i forbindelse med forsøket som vi nå holder på med, det er for tidlig å si, sa han.