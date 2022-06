Troms politidistrikt opplyste om raset på Twitter i 19.20-tiden.

– Veien er stengt i påvente av geologer. Det har gått et stort skred med store steiner. Noe av veien er ødelagt, sa operasjonsleder Karl Erik Thomassen i Troms politidistrikt til NTB i 22-tiden.

Kort tid senere opplyste Vegtrafikksentralen at ett felt var åpnet for trafikk, og at det var manuell dirigering på stedet.