Grønt lys til ny flyplass i Mo i Rana

EØS-tilsynet Esa har torsdag sagt ja til at byggingen av en ny flyplass ved Mo i Rana kan finansieres med støtte fra staten og Rana kommune. De bekrefter at finansieringen er i tråd med EØS-avtalens regler for statsstøtte.

I en pressemelding skriver Esa at dette vil gi Helgelands-regionen en større flyplass og samtidig forbedre forbindelsen med resten av Norge og EØS-område.

Byggingen av den nye flyplassen vil koste 3,32 milliarder kroner. Den skal erstatte flyplassen på Røssvoll, en mil utenfor Mo i Rana.