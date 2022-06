Klokken 10 la Norges Bank frem sin rentebeslutning.

Det har vært liten tvil om at renta skal opp denne uken, men hvor mye og hvilke andre signaler Norges Bank vil sende har vært usikkert usikkert.

På forhånd var det ventet at Norges Bank skulle sette opp renta etter den ble holdt uendret på 0,75 prosent i mai. Enkelte økonomer har tatt til orde for et «amerikansk rentesjokk» der banken satt opp renta med 0,75 prosentpoeng.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig settes videre opp til 1,5 prosent i august, sier sentralbanksjef Ida Wolden Bache i en pressemelding.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Sentralbanksjef Ida Wolden Bache under pressekonferansen med rentebeslutning og presentasjon av Pengepolitisk rapport fra Norges Bank i Oslo. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Endrer prognosen

Flere sjeføkonomer og analytikere ventet at Norges Bank skulle holde seg til «det vanlige» og heve renta med 0,25 prosentpoeng.

Noen har også spekulert i om Norges Bank ville være noe hardere med en dobbel, og dermed heve renta med 0,5 prosentpoeng.

Ikke siden 3. juli 2002 har Norges Bank hevet renta med mer enn «en kvarting».

I tillegg til å økningen, signaliserer Norges Bank at styringsrenta vil heves til rundt tre prosent fram mot neste sommer.

Prognosen for styringsrenta ligger dermed høyere enn i forrige pengepolitiske rapport fra mars.

– Komiteens vurdering er at det er behov for en klart høyere rente for å stabilisere inflasjonen rundt målet, heter det i pressemeldingen.

– Må nok kutte i luksusen

Administrerende direktør Grethe Meier i Privatmegleren nordmenn må legge om forbruket sitt i tiden som kommer. Etter høye renter på boligmarkedet for flere år siden, har renten sunket og nordmenn har endret sine forbruksvaner.

– Vi har nok vært litt godt vant, og må nok belage oss på å bruke mer penger på nødvendige utgifter framover. Vi må nok kutte litt i luksusen, rett og slett, sier hun til TV 2.