Flyteknikerstreiken: Minst 16 kanselleringer torsdag

Widerøe opplyser til NTB torsdag morgen at de har fire avganger som er kansellert. Dette dreier seg om et fly som skulle gått fra Torp til Aberdeen via Stavanger, og tilbake samme vei.

Norwegian har så langt kun de tolv kansellerte avgangene som ble meldt onsdag, Dette gjelder følgende ruter tur/retur.

* Oslo-London

* Oslo-København

* Oslo-Mallorca

* Oslo-Krakow

* Oslo-Stockholm

* Oslo-London

Det gjelder altså to ulike London-flygninger. Alle de berørte passasjerene har fått beskjed om kanselleringene, og de fleste har fått tilbud om å reise med et annet fly til samme reisemål.

SAS opplyser til NTB at de ikke har noen kansellerte avganger som følge av streiken, men at de har andre innstilte fly som følge av mangel på piloter og kabinansatte.

Alle flyselskapene sier at passasjerer som ikke har fått beskjed om at flyet deres er kansellert, kan møte opp som normalt.

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 flyteknikere i streik, noe som allerede har ført til flere titalls kanselleringer av flygninger. NHO Luftfart har varslet lockout fra søndag, noe som da vil føre til at 421 flyteknikere blir tvunget til å stanse arbeidet.

Torsdag er det planlagt nytt møte mellom partene hos Riksmekleren.