Ingen streik blant oljeserviceansatte

Flere timer på overtid ble det ved 3.30-tiden i natt enighet i meklingen mellom Safe, Industri Energi og Norsk olje og gass. Dermed blir ikke 650 oljeserviceansatte tatt ut i streik.

– Vi er fornøyde med å komme i havn med et krevende oppgjør, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud i Industri Energi.

Brann i pizzeria i Bergen

Elleve personer i flere leiligheter kom seg ut da det brøt ut en brann i en pizzeria i Arna i Bergen. To personer er eksponert for røyk.

Vest politidistrikt ble varslet om saken av brannvesenet klokka 0.51 i natt. Brannen ble meldt slukket en snau halvtime senere, og etter hvert kunne alle beboerne fikk gå tilbake til leilighetene. Det skal være snakk om minimale skader i dem.

Taliban ber om nødhjelp etter jordskjelv

Den islamistiske Taliban-bevegelsen ber det internasjonale samfunnet om hjelp etter at et voldsomt jordskjelv som krevde minst 1.000 menneskeliv sammen Afghanistan. Minst 1.500 til er skadd, melder BBC.

Bistandsorganisasjoner, naboland og land hjelper til, ifølge den høytstående Taliban-tjenestepersonen Qahar Balkhi, men hjelpen «må skaleres opp veldig mye, fordi dette er et katastrofalt jordskjelv som vi ikke har opplevd på flere tiår».

Politisjef i Uvalde permittert etter masseskyting

Politisjef Pete Arredondo i Uvalde er tatt ut i permisjon etter kritikk mot politiets håndtering av skoleskytingen i byen der 21 ble drept, 19 av dem skolebarn. Arredondo leder skoledistriktets politi.

19 barn og to lærere ble drept da en tenåring åpnet ild på barneskolen i Uvalde 24. mai, i det som er den verste skolemassakren i USA på ti år. Lokalt politi har siden vært gjenstand for kritikk, og det har kommet fram at mer enn et titall politifolk ventet lenge utenfor klasserommene før de konfronterte den 18 år gamle gjerningsmannen.

DPA: Muligheter for møte om korneksport

FNs generalsekretær António Guterres kan komme til å møte russiske og ukrainske representanter så snart som neste uke til samtaler om korneksport, opplyser kilder til nyhetsbyrået DPA i natt.

Kildene skal være tilknyttet FNs sikkerhetsråd. De sier ifølge DPA at det er gjort nok framskritt i samtaler til at Guterres kan forhandle direkte med Moskva og Kyiv. De advarer imidlertid mot å være for optimistisk og viser til at det er svært lite tillit mellom de to partene. Kildene sier at det fortsatt er flere hindre på veien mot nye samtaler. En vestlig diplomat sår også tvil om Russland faktisk er reelt opptatt av forhandlingene.

Seks skal ha mistet livet i helikopterstyrt i USA

Seks personer døde i en helikopterstyrt i nærheten av Logan i den amerikanske delstaten West Virginia onsdag, ifølge lokale medier.

Sonya Porter, fungerende sjef for krisemyndighetene i Logan fylke, sier at ingen av de seks som var om bord da helikopteret styrtet, overlevde, ifølge en reporter fra den lokale TV-stasjonen WCHS-TV. Den samme reporteren tvitret rundt klokka 17 lokal tid at et helikopter var meldt å ha styrtet på toppen av Kelly Mountain, som ligger nordøst i West Wirginia.