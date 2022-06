Sju av ti reiselivsbedrifter har ledige sommerjobber

– Hoteller, restauranter, festivaler og opplevelsesbedrifter over hele Norge søker etter sommervikarer. Har du lyst på en sommerjobb, eller kjenner du noen unge som er på jakt etter jobb, vil jeg anbefale å ta kontakt med en reiselivsbedrift. Det er den perfekte jobben for de som liker å jobbe med mennesker, være kreative, yte service og være en del av et miljø med mange ulike nasjonaliteter, sier NHO Reiseliv-sjef Kristin Krohn Devold i en pressemelding.

I en fersk medlemsundersøkelse fra NHO Reiseliv svarer sju av ti reiselivsbedrifter at de fortsatt har ledige sommerjobber. Dette gjelder alle bransjene i reiselivet, inkludert hoteller, uteliv, restauranter og opplevelsesbedrifter.

Behovet er særlig stort på Vestlandet, hvor 87 prosent svarer at de fremdeles har ledige jobber. Like bak ligger Nordland med 82 prosent, mens i Agder svarer 81 prosent at de fortsatt har ledige sommerjobber.

– En døråpner

Krohn Devold understreker at reiselivsnæringen er den næringen som ansetter flest unge, og at en sommerjobb kan by på erfaringer man kan få stor nytte av senere.

– Bruk sommeren på å få en smakebit på hva en kan både lære og få være med på i reiselivet. For veldig mange unge er en jobb på et hotell eller i en restaurant en døråpner til praksis, erfaring og kompetanse og et springbrett til en karriere for hele livet, sier hun.

Medlemsundersøkelsen viser også at én av fire reiselivsbedrifter har et høyere bookingnivå for sommeren i år sammenlignet med før pandemien.

– Det kommer til å myldre av turister i sommer, både norske og utenlandske. De som jobber i reiselivet, kan glede seg til høyt tempo og mange spennende utfordringer. Hvordan ta godt vare på gjestene, yte god service, eller håndtere en krevende kunde krever kompetanse. Det er mye kunnskap og mange ferdigheter man tar med seg videre etter en sommersesong på et hotell eller i en hektisk restaurant, sier hun.

Dette har du krav på i lønn

Også Yrkesorganisasjonenes Sentralforbund (YS) sier at en sommerjobb kan gi viktig påfyll på CV-en, som kan vise at man har prøvd seg i yrkeslivet mens man går på skolen.

– Sommerjobben er også en kjempefin måte å prøve ut forskjellige yrker på. Du får en fot innenfor arbeidslivet og lærer deg noen av de viktige spillereglene. Hva har du krav på, men også hvilke plikter du har som arbeidstaker, sier forhandlingssjef Dag Bjørnar Jonsrud i YS.

Han minner om at man bør ha en timelønn på minimum 141,84 kroner dersom man er over 18 år.

Det er også viktig å inngå en skriftlig arbeidsavtale, uavhengig av hvor lenge jobben varer.

– Det er nedfelt i arbeidsmiljøloven. Noen arbeidsgivere tror de ikke trenger å inngå arbeidsavtale ved kortere arbeidsforhold, eller deltidsarbeid. Det er feil og strider mot norsk lov, påpeker Jonsrud.