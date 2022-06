Mekling på overtid for oljeserviceansatte

Fristen gikk ut ved midnatt natt til torsdag, etter at meklingen har vart siden tirsdag morgen.

– Det mekles nå på overtid, opplyser Safe.

En eventuell konflikt vil kunne stanse en rekke bore- og brønnoperasjoner på norsk sokkel, men ikke umiddelbart ramme produksjonen av olje og gass.

– Det er viktig å bli enige om et ansvarlig og moderat lønnsoppgjør for å sikre at industrien beholder sin konkurransekraft og robusthet. Frontfaget ga en ramme på 3,7 prosent for tariffoppgjøret for 2022 og danner normen for dette oppgjøret, sa Elisabeth Brattebø Fenne, som er forhandlingsleder og direktør for arbeidsliv i Norsk olje og gass, før meklingen startet.

Safe har varslet plassfratredelse for 522 medlemmer ved en eventuell streik, mens 128 medlemmer i Industri Energi kommer til å gå ut i streik dersom partene ikke kommer til enighet.

Mekler er Anne Cathrine Frøstrup, og meklingen skjer på Riksmeklerens kontor i Oslo.