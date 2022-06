Ingen streik blant oljeserviceansatte

Industri Energi meldte om enigheten rett etter klokka 3.30 natt til torsdag. Fristen var ved midnatt, etter at partene hadde meklet fra tirsdag morgen.

– Vi er fornøyde med å komme i havn med et krevende oppgjør, sier forhandlingsleder Lill-Heidi Bakkerud.

Satsene offshore økes med 25.000 kroner fra 1. juni 2022, opplyser Industri Energi. Samtidig økes skift- og nattillegget fra 93,50 til 98 kroner per time. I tillegg økes minstelønnssatsene, blant annet blir de for fagarbeidere 230 kroner per time.

Safe opplyser at det ble avtalt utvalgsarbeid som skal se på utfordringer knyttet til bemanning, kompetanse og sikkerhet ved nye driftsmodeller, samt problemstillinger relatert til reise, ventetid og kompensasjon.

Safe varslet plassfratredelse for 522 medlemmer ved en eventuell streik, mens 128 medlemmer i Industri Energi ville ha gått ut i streik.