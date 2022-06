Ingen ny utvikling i flyteknikerkonflikten

– Intet nytt jeg kan melde, skrev administrerende direktør Torbjørn Lothe i NHO Luftfart i en tekstmelding til NTB onsdag kveld.

Han har ikke tatt telefonen.

Kontakt

Tidligere på dagen opplyste Lothe til NRK at det har vært kontakt mellom partene i løpet av onsdagen, men han ville ikke si noe om hvorvidt det hadde vært framgang.

Det er ennå ikke besluttet om det skal mekles med hjelp fra Riksmekleren, men dette kan skje allerede torsdag, får NTB opplyst.

– Jeg har vært i kontakt med partene, men det var ikke aktuelt med noen løsning med meklers bistand i kveld i alle fall, sier mekler Carl Petter Martinsen til NTB sent onsdag kveld.

– Jeg forholder meg til at det er et brudd, og det bruddet er basert på samme store avstanden, sier Martinsen og legger til at det er aktuelt for ham å reise til Oslo torsdag dersom partene går med på å møtes.

421 kan bli omfattet

Norsk Flytekniker Organisasjon (NFO) har tatt ut 106 flyteknikere i streik, noe som allerede har ført til flere titalls kanselleringer av flygninger hos Norwegian og Widerøe. Som svar på dette har NHO Luftfart varslet en lockout fra søndag av. Dersom dette blir en realitet, vil 421 flyteknikere bli tvunget til å stanse arbeidet.

NHO har sagt at de gjør dette for å tvinge NFO til forhandlingsbordet.

20 flyteknikere fra Babcock, som drifter luftambulanseflyene, blir rammet av en eventuell lockout. Dette vil trolig gå ut over liv og helse, noe som vil føre til at streiken raskt blir avsluttet gjennom tvungen lønnsnemnd.