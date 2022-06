Politimann dømt for å ha utnyttet stillingen til å skaffe seg sex

Den 66 år gamle mannen er i Agder lagmannsrett funnet skyldig i å ha misbrukt stillingen sin til å skaffe seg seksuell omgang med tre sårbare kvinner, melder NRK. Mannen har nektet for alle forhold i tiltalen, men er kjent skyldig i både tingretten og lagmannsretten.

Med den ene av kvinnene pågikk den seksuelle omgangen gjentatte ganger i perioden 2015 til 2019 – parallelt med at hun ga tiltalte opplysninger om det lokale narkotikamiljøet.

I ankesaken ble fengselsstraffen redusert med seks måneder, til ett år og ni måneder. Lagmannsretten skjerper imidlertid erstatningsbeløpene mannen må betale de tre kvinnene slik at han nå må betale hver av dem 150.000 kroner i erstatning.

Ifølge mannens forsvarer ble deler av dommen avsagt under dissens.

– Han opplever domfellelsen som tung. Han har fra dag én nektet for at han har hatt noen seksuell omgang med de fornærmede, slik at dette utfallet er tungt, sier advokat Steinar Thomassen til NRK.