Mann i 20-årene dømt til over åtte års fengsel for overgrep

Mannen er også dømt til å betale en omfattende erstatningssum på til sammen 1,3 millioner kroner i oppreisning til de fornærmede, skriver iTromsø.

Dommen omfatter tre tilfeller av voldtekt til samleie av barn under 14 år, to tilfeller av voldtekt av barn under 14 år, sju tilfeller av seksuell omgang med barn mellom 14 og 16 år og seksuell handling med barn under 16 år.

I tillegg er mannen dømt for å ha utnyttet en person under 18 år i en særlig sårbar livssituasjon. Ifølge TV 2 har han ifølge dommen hentet en 17 år gammel ukrainsk flyktning fra et hotell i Tromsø og utnyttet henne seksuelt.

Mannen er i tillegg dømt for fremstilling av seksuelle overgrep mot barn eller fremstilling som seksualiserer barn. Oppå dette er han dømt for å ha latt mindreårige kjøre bilen sin.

I utgangspunktet mente retten at elleve år og seks måneders fengsel var utgangspunktet for straff. Han fikk imidlertid strafferabatt for å ha tilstått de fleste av forholdene, samt at han har belyst flere ukjente saker for politiet.

Sakkyndige har også slått fast at mannen er psykisk utviklingshemmet i lettere grad.

Mannens forsvarer Håvard Utstøl Jakobsen sier til NTB at han og hans klient foreløpig ikke har noen kommentar til dommen, og at de foreløpig ikke har tatt stilling til hvorvidt den skal ankes.