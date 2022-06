Over 1.000 flyteriggansatte kan gå ut i streik neste uke

Forhandlingene ble brutt 19. mai og det er neste uke klart mekling hos Riksmekleren. Partene er innkalt til mekling 27 og 28. juni.

Industri Energi har varslet om det første streikeuttaket hvis mekling på flyteriggavtalen ikke fører fram. Da vil 1.093 flyteriggansatte bli tatt ut i streik i neste uke.

– Hovedkravet vårt er økt kjøpekraft. Samtidig skal vi ha et fundament som sikrer at denne bransjen er konkurransedyktig i kampen om arbeidskraften, sier forbundsleder Frode Alfheim som leder forhandlingene for Industri Energi.

Flyteriggavtalen omfatter cirka 4.300 Industri Energi-medlemmer

Industri Energi er i tillegg i mekling med Norsk olje og gass nå, der 124 oljeserviceansatte kan bli tatt ut i streik fra natt til torsdag.