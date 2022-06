Ny visesentralbanksjef er klar

Longva vil ha et særskilt ansvar for sentralbankvirksomheten. Han er utpekt til første nestleder av Norges Banks hovedstyre og første nestleder av komiteen for pengepolitikk og finansiell stabilitet.

– Longva er godt kvalifisert for stillingen som visesentralbanksjef og vil tilføre Norges Bank verdifull kompetanse, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

Pål Longva har siden 2011 vært ekspedisjonssjef i Finansavdelingen i Finansdepartementet og har en doktorgrad i samfunnsøkonomi fra Universitetet i Oslo (2001). Tiltredelse vil skje etter nærmere avtale.