SV ut mot Høyres forslag om aktivitetsplikt

Høyre-leder Erna Solberg lanserte forslaget i VG tirsdag. Partiet vil ha aktivitetsplikt 37 timer i uka også for dem mellom 30 og 40 år.

– Lediggang er roten til alt ondt. En av erfaringene vi ser etter at vi innførte aktivitetsplikt for alle under 30 år, er at det tvinger landets kommuner til å lage en aktivitetsplan for folk, som kan legge forholdene til rette for at sosialhjelpsmottakere skal kunne komme seg tilbake i jobb, sier Solberg.

Under SVs sommerpressekonferanse onsdag tok nestleder og fungerende leder Kirsti Bergstø kraftig til orde mot forslaget.

– Nå hører vi at Høyre vil at også folk under 40 skal møtes med aktivitstesplikt. Vi tror ikke på den formen for moralisme og pekefingerpolitikk, sier hun.