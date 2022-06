Flere planlegger å gifte seg

Antall utstedte prøvingsattester har økt med nesten 30 prosent hittil i år, sammenlignet med før pandemien, ifølge nye tall fra Skatteetaten.

En prøvingsattest er et skjema som må fylles ut før man kan gifte seg. Det bekrefter at man oppfyller kravene for å inngå ekteskap, for eksempel at ingen er gift fra før. Attesten er gyldig i fire måneder, og det er Skatteetaten som har ansvar for å gi den ut.

Tallene kan tyde på at flere har fått bryllupet sitt koronautsatt. For i perioden januar til mai 2022 har det blitt gitt ut 28 prosent flere prøvingsattester sammenlignet med samme periode i 2019.

– Vi har sett en jevn økning de siste månedene, men det er klart at sommeren er høysesong for bryllup og at det kommer ekstra mange nå. Vi forventer at søknadstallene på prøvingsattester vil øke enda mer, sier direktør Elin Imsland i Folkeregisteret.

Hvis du skal gifte deg i sommer begynner det å haste med å sende inn søknad om prøvingsattest. For det økte antallet søknader den siste tiden gjør at behandlingstiden kan bli noe lengre enn vanlig.

– På grunn av ekstra stor pågang nå, kan det ta mellom fem og seks uker fra dere sender søknaden om prøvingsattest til den er klar hvis den skal behandles manuelt, sier Imsland.