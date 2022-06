Flere mister livet i motorsykkelulykker

Så langt i år har 12 motorsyklister omkommet i trafikken. Det er det høyeste tallet siden 2009, skriver Trygg Trafikk i en pressemelding.

– Vi har generelt hatt en fryktelig start på året når det gjelder drepte på norske veier, og motorsyklistene er dessverre en del av økningen, sier seniorrådgiver Bård Morten Johansen i Trygg Trafikk.

De fleste alvorlige ulykkene blir etterforsket, og rapportene viser at utforkjøring er den mest vanlige ulykkestypen i dødsulykkene. I tillegg viser rapportene at voksne menn oftest er involvert i de mest alvorlige motorsykkelulykkene. Johansen i Trygg Trafikk forklarer at dette kan handle om at vi på midten av 2000-tallet fikk ny føreropplæring i Norge.

– MC-opplæringen fikk mange endringer basert på kunnskap om ulykkene. Opplæringen speiler behovet for høy kompetanse hos MC-føreren. Mange førere har ikke vært gjennom denne opplæringen fordi de fikk førerkort før den nye opplæringen kom i gang.